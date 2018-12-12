Порошенко обратился к Путину, назвав нападение РФ на корабли Украины в районе Керченского пролива актом агрессии и войной.

В Кремле заявили, что руководство Украины создает из России «образ врага» накануне выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко, который в интервью Fox News назвал нападение на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря войной.

«Мы не согласны с такой трактовкой. Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении госграницы РФ со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и стороны, которая нарушает», - сказал Песков.

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«Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании в Украине и использование образа врага России для достижения внутреэлекторальных целей», - добавил он.

На замечание корреспондента УНИАН, не является ли арест и помещение украинских военных моряков в московские СИЗО элементом войны между двумя странами, Песков ответил, что «это означает, что они выполняли приказ нарушить госграницу РФ», и «чтобы выяснить, что произошло, сейчас ведется следствие, и поэтому их задержали».

«В Уголовном кодексе России не дифференцируется профессиональная принадлежность или иная принадлежность (граждан) других стран, которые являются нарушителями», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

Порошенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину в связи с нападением России на корабли Украины в районе Керченского пролива. В интервью американскому телеканалу Fox News президент сказал: «Мистер Путин, это акт агрессии, мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис, потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах».