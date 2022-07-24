За минувшие сутки личным составом Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям была проведена эвакуация 9 человек из Краматорского района Донецкой области.
Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.
Также работники ГСЧС во время эвакуации на железнодорожном вокзале в г. Покровск Донецкой области оказали помощь 657 людям, из них 16 детей и 5 человек с ограниченными физическими возможностями.
Всего с 24 февраля 2022 года сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления ГСЧС эвакуированы из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей более 9 тыс. 500 человек.
Ситуация в Краматорске:
21 июля российские оккупанты "Искандерами" обстреляли Краматорск, в результате чего была разрушена школа и 85 частных домов.
Также британская разведка сообщила, что россияне на Донбассе пытаются захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск.
22 июля 2022 года в Краматорске из-под завалов разрушенной школы достали тела трех погибших.
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