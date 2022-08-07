Оккупанты били по промзоне города.

Российские оккупанты ударили по промзоне Краматорска.

Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Неспокойное утро в Краматорске - били по промзоне. Также обстреляли из РСЗО соседний Славянск, били по частному сектору. К счастью обошлось без жертв", - написал он.

Ситуация в Краматорске:

21 июля российские оккупанты "Искандерами" обстреляли Краматорск, в результате чего была разрушена школа и 85 частных домов.

Также британская разведка сообщила, что россияне на Донбассе пытаются захватить Углегорскую ТЭС, поскольку хотят продвинуться в Краматорск и Славянск.

22 июля 2022 года в Краматорске из-под завалов разрушенной школы достали тела трех погибших.

24 июля 2022 года ГСЧС эвакуировала людей из Краматорского района Донецкой области.

По состоянию на 27 июля 2022 года самые тяжелые бои шли на Краматорском направлении.

29 июля, в результате обстрела Краматорска был полностью разрушен и загорелся жилой дом. Сообщалось об одном погибшем и 5 раненых.

Также было повреждено еще около 20 домов.

Во время разбора завалов жилого дома обнаружено тело еще одного погибшего мужчины.

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