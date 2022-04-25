Также российская армия уже в третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

На Пасху российские оккупанты уничтожили семь домов на Луганщине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома", - написал он.

Глава ОВА уточнил, что больше всего страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома, в Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом, в Рубежном и Горном – дома.

По его словам, из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых.