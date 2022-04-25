На Пасху российские оккупанты уничтожили семь домов на Луганщине.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома", - написал он.
Глава ОВА уточнил, что больше всего страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное. Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома, в Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом, в Рубежном и Горном – дома.
По его словам, из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых.
Гайдай также сообщил, что оккупанты уже в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, информация о последствиях проверяется.
Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины, а Луганскую и Донецкую области просто уничтожают. Так, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты обстреляли жилые дома на Луганщине.
Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставки в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.