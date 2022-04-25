Противник распространял фейк о защитниках Украины, отметили в Запорожской областной военной администрации.

В Васильевке Запорожской области ракеты оккупантов прилетали в места, где должны были освящать паски.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в сводке о ситуации в регионе по состоянию на 22:00 24 апреля.

Отмечается, что около 10:00 в Васильевке начались обстрелы.

"Ракеты, по словам местных, прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение пасок, а сама атака началась сразу с началом службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это будто бы украинские воины стреляют по мирному населению.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Запорожской области.

Власти Украины накануне Пасхи (отмечалась 24 апреля) предупреждали, что враг может прибегнуть к провокациям и просили не нарушать комендантский час и не святить паски ночью.

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