Российские оккупанты обстреляли жилые дома на Луганщине, количество жертв уточняется.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Орки поливают огнем все свободные населенные пункты в Луганской области. Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горском, там в частности горел электротрансформатор и магазин", - отметил он и подчеркнул, что обстрелы не утихают.
Гайдай добавил, что информация о жертвах уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских военных перебита высоковольтная линия обесточены все жилые кварталы Северодонецка Луганской области.