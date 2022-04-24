В Горском горели электротрансформатор и магазин.

Российские оккупанты обстреляли жилые дома на Луганщине, количество жертв уточняется.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки поливают огнем все свободные населенные пункты в Луганской области. Попали в жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Новодружеске, Рубежном и Горском, там в частности горел электротрансформатор и магазин", - отметил он и подчеркнул, что обстрелы не утихают.

Гайдай добавил, что информация о жертвах уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских военных перебита высоковольтная линия обесточены все жилые кварталы Северодонецка Луганской области.

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