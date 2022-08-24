В Нововоскресенском уничтожен склад с боеприпасами.

Украинская авиация ударила по оккупантам в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"Наши три вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С" и три единицы автомобильной техники. Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", - говорится в сообщении.

Между тем, корабельная группировка вражеского флота уменьшена до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц. Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр", в готовности к нанесению ракетного удара по всей территории Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генштаба, всего по Украине за 6 месяцев войны "приземлили" более 240 самолетов и более 200 вертолетов. Также ВСУ ликвидировали 146 средств ПВО и более 820 БПЛА оккупантов.

В то же время общее количество уничтоженных рашистов по состоянию на 23 августа достигло отметки 45 550 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 150 российских оккупантов.

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