За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 550 человек.
Также враг потерял:
- 1 тыс. 921 (2 в сутки) танк,
- 4 тыс. 238 (9 в сутки) боевых бронированных машин,
- 1 тыс. 033 (1 в сутки) артиллерийские системы,
- 266 реактивных систем залпового огня,
- 146 (1 за сутки) средств ПВО,
- 234 самолета,
- 198 вертолетов,
- 817 (2 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 196 (2 за сутки) крылатых ракет,
- 15 кораблей/катеров,
- 3 тыс. 150 (1 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 99 единиц спецтехники.
Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.
Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт пояснил, как ВСУ будут освобождать Херсон.