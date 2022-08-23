Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 550 человек.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 550 человек.

Также враг потерял:

1 тыс. 921 (2 в сутки) танк,

4 тыс. 238 (9 в сутки) боевых бронированных машин,

1 тыс. 033 (1 в сутки) артиллерийские системы,

266 реактивных систем залпового огня,

146 (1 за сутки) средств ПВО,

234 самолета,

198 вертолетов,

817 (2 за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня,

196 (2 за сутки) крылатых ракет,

15 кораблей/катеров,

3 тыс. 150 (1 в сутки) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

99 единиц спецтехники.

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Донецком направлении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт пояснил, как ВСУ будут освобождать Херсон.

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