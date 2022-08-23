В Сети появились уникальные кадры работы украинской авиации по позициям российских оккупационных войск.
Видео работы авиации распространили в Телеграм-канале "Оперативный ЗСУ".
На видео продемонстрировано, как пара украинских боевых самолетов Су-25 заходит на боевой курс и устраивает врагу "жаркий" день на одном из направлений фронта.
После "насыпания" оккупантам, штурмовики меняют курс полета и отстреливают тепловые ловушки, чтобы защититься от возможной работы средств ПВО врага.
Ранее в Воздушных Силах делились уникальными кадрами, как с самолета выглядит передний край обороны на востоке Украины, где сейчас точатся наиболее ожесточенные бои.
По данным Генштаба, всего по Украине за 6 месяцев войны "приземлили" более 240 самолетов и более 200 вертолетов. Также ВСУ ликвидировали 146 средств ПВО и более 820 БПЛА оккупантов.
В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 45 550 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 150 российских оккупантов.