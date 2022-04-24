В частности, защитники украинского государства поразили девять беспилотников оккупантов, отметили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В течение суток украинские военные поразили 17 воздушных целей врага.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Так, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск поразили девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня (предположительно - "Орлан-10"), три самолета (предварительно - Су-34, Су-35, Су-25) и пять крылатых ракет.

В Одесской области зенитчики сбили две российские крылатые ракеты, которые направлялись в направлении порта "Южный", поделилось Минобороны со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

"23 апреля в 22:00 в Одесской области воины зенитного ракетного подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбили две российские крылатые ракеты...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря российским кораблем и следовали в направлении порта "Южный".

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Одесской области.

По данным Генштаба ВСУ, в нашем государстве по состоянию на 23 апреля уже ликвидированы около 21 600 оккупантов, а также 177 вражеских самолетов, 154 вертолета и 182 беспилотника.

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