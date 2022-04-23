Генштаб опубликовал свежие данные потерь России / фото УНИАН (Александр Синица)

Вооруженные силы Украины ликвидировали около 21 600 российских оккупантов. Они также уничтожили 854 танка и сбили 177 самолетов.

Свежие данные потерь РФ обнародовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. Вся информация традиционно уточняется, так как на востоке и юге страны ведутся интенсивные сражения.

Потери России в Украине

  • личного состава — около 21 600 человек;
  • танков — 854 единицы;
  • боевых бронированных машин — 2205 единиц;
  • артиллерийских систем — 403 единицы;
  • РСЗО — 143 единицы;
  • средств ПВО — 69 единиц;
  • самолетов — 177 единиц;
  • вертолетов — 154 единицы;
  • автомобильной техники — 1543 единицы;
  • кораблей/катеров — 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ — 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 182 единицы;
  • специальной техники — 27 единиц;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.

За сутки ВСУ добились очевидных результатов. Они устранили около 400 врагов, уничтожили 16 танков, 43 боевых бронированных машин, 5 РСЗО и 1 истребитель.

Напомним, недавно Генштаб отчитался, что рашисты наступают по всей линии фронта на Донбассе. За последние 24 часа ВСУ отразили в Донецкой и Луганской областях восемь атак оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

  • 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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