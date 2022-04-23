Вооруженные силы Украины ликвидировали около 21 600 российских оккупантов. Они также уничтожили 854 танка и сбили 177 самолетов.
Свежие данные потерь РФ обнародовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook. Вся информация традиционно уточняется, так как на востоке и юге страны ведутся интенсивные сражения.
Потери России в Украине
- личного состава — около 21 600 человек;
- танков — 854 единицы;
- боевых бронированных машин — 2205 единиц;
- артиллерийских систем — 403 единицы;
- РСЗО — 143 единицы;
- средств ПВО — 69 единиц;
- самолетов — 177 единиц;
- вертолетов — 154 единицы;
- автомобильной техники — 1543 единицы;
- кораблей/катеров — 8 единиц;
- цистерн с ГСМ — 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 182 единицы;
- специальной техники — 27 единиц;
- пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 единицы.
За сутки ВСУ добились очевидных результатов. Они устранили около 400 врагов, уничтожили 16 танков, 43 боевых бронированных машин, 5 РСЗО и 1 истребитель.
Напомним, недавно Генштаб отчитался, что рашисты наступают по всей линии фронта на Донбассе. За последние 24 часа ВСУ отразили в Донецкой и Луганской областях восемь атак оккупантов.
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