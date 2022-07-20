Данная радиолокационная станция предназначена для выдачи целеуказания для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили в Лазурном Херсонской области сверхсовременную русский радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет".

Об этом в Telegram сообщил спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Во время удара по Лазурному ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС. Это 48Я6-К1 "Подлет" - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке", - сообщил Братчук.

В частности, данная радиолокационная станция предназначена для выдачи целеуказания для ЗРК С-300, С-400 и т.д.

"В войска ПВО России поставки данных РЛС начаты в 2015 году и сегодня это как наиболее "современные", так и наименее распространены РЛС", - добавил он.

Братчук подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают отрабатывать объекты противовоздушной обороны врага.

"Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН писал, что Силы специальных операций Украины разбили оккупантов в бою и захватили портативную РЛС "Фара".

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