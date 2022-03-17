Очередная локальная победа наших профессиональных солдат.

Каждый день украинские воины побеждают оккупантов в боях на разных направлениях. Сегодня уже успела отметиться 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, которая заставила путинских террористов спасаться бегством и захватила две единицы техники. А теперь об очередной локальной победе сообщило командование Сил специальных операций Украины. Бойцы ССО победили врагов в бою и получили ценный трофей.

"Очередной трофей воинов ССО Украины — российская РЛС "Фара". Эта портативная радиолокационная станция предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям. Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев", — сказано на официальной странице командования Сил специальных операций Украины на Facebook.

"Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", — продолжило командование ССО.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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