Речь идет, в частности, об уничтожении радиолокационной станции и станции радиоэлектронной борьбы.

В Оперативном командовании "Пивдень" сообщили об уничтожении 25 оккупантов и вражеской техники.

Об этом говорится в сообщении на странице ОК "Пивдень" в Facebook относительно итогов за 20 июня.

"Нашими ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечено уменьшение вражеской армии на 25 рашистов, танк Т-62, самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит", мощную станцию связи, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время попытки провести воздушную разведку на Николаевщине враг избавился и от двух беспилотников типа "Орлан-10".

Как ранее сообщал УНИАН, 18 июня в Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 57 российских оккупантов и 18 единиц техники. В частности танк Т-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино", гаубица "Мста-Б", самоходная пушка "Гиацинт", три многоцелевых бронированных тягача и девять единиц автомобильной и бронированной техники.

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