Прокуроры имеют доказательства применения оккупантами кассетных снарядов на Херсонщине и в Одесской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, пока доказательств применения такого вооружения в Киеве прокуроры еще не имеют.
"Но, что касается других регионов, то мы имеем доказательства. Мы имеем доказательства в Одесской области, в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные снаряды. По Киеву мы работаем", - сказала генпрокурор.
Она добавила, что в СМИ прокуроры видят информацию о применении и другого запрещенного оружия в разных регионах страны.
"Но необходимо иметь и доказательства, в частности, обломки таких снарядов, анализ почвы и тому подобное", - добавила Венедиктова.
Чиновница также рассказала о сложностях в расследовании дел о совершении российскими военными изнасилований на временно оккупированных территориях Украины.
"Изнасилование - это частное обвинение, и мы должны иметь от жертвы заявление", - отметила генпрокурор.
По ее словам, сейчас есть зарегистрированные дела по фактам совершения таких преступлений, но дело с конкретной жертвой и подозреваемым лишь одно.
"Ведь человека надо "офизичить", надо понимать, кто это. Подозрение вручается не просто какому-то военному страны агрессора, а конкретному человеку с фамилией, именем и отчеством. Кроме того, необходимо провести процессуально-следственные действия, и у нас должен быть доступ и к жертве, и к другим возможностям сбора доказательств", - пояснила Венедиктова.
Она добавила, что на время войны ОГПУ очень бы помогло восстановление военных прокуроров, ведь сейчас прокуроры являются гражданскими, и их не допускают для сбора доказательств к местам, где еще идут бои.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Мариуполь, Чернигов и Херсон.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по состоянию на утро 28 марта стало известно о гибели 143 детей.
Справка УНИАН. Кассетные средства поражения (кассетные боеприпасы или бомбы) - это средства поражения, которые являются разновидностью контейнера, в котором есть от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов. Эти боевые элементы разбрасываются над поверхностью земли на указанной высоте, пишет "Википедия".
В Дублине в 2008 году во время международной конференции была достигнута договоренность о запрете использования кассетных боеприпасов.