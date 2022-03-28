Пока украинская сторона не имеет доказательств того, что враг использовал кассетные боеприпасы в Киеве, отметила генпрокурор.

Прокуроры имеют доказательства применения оккупантами кассетных снарядов на Херсонщине и в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, пока доказательств применения такого вооружения в Киеве прокуроры еще не имеют.

"Но, что касается других регионов, то мы имеем доказательства. Мы имеем доказательства в Одесской области, в Херсонской области, где применяются непосредственно кассетные снаряды. По Киеву мы работаем", - сказала генпрокурор.

Она добавила, что в СМИ прокуроры видят информацию о применении и другого запрещенного оружия в разных регионах страны.

"Но необходимо иметь и доказательства, в частности, обломки таких снарядов, анализ почвы и тому подобное", - добавила Венедиктова.

Чиновница также рассказала о сложностях в расследовании дел о совершении российскими военными изнасилований на временно оккупированных территориях Украины.

"Изнасилование - это частное обвинение, и мы должны иметь от жертвы заявление", - отметила генпрокурор.

По ее словам, сейчас есть зарегистрированные дела по фактам совершения таких преступлений, но дело с конкретной жертвой и подозреваемым лишь одно.

"Ведь человека надо "офизичить", надо понимать, кто это. Подозрение вручается не просто какому-то военному страны агрессора, а конкретному человеку с фамилией, именем и отчеством. Кроме того, необходимо провести процессуально-следственные действия, и у нас должен быть доступ и к жертве, и к другим возможностям сбора доказательств", - пояснила Венедиктова.

Она добавила, что на время войны ОГПУ очень бы помогло восстановление военных прокуроров, ведь сейчас прокуроры являются гражданскими, и их не допускают для сбора доказательств к местам, где еще идут бои.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Одессу, Мариуполь, Чернигов и Херсон.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по состоянию на утро 28 марта стало известно о гибели 143 детей.

Справка УНИАН. Кассетные средства поражения (кассетные боеприпасы или бомбы) - это средства поражения, которые являются разновидностью контейнера, в котором есть от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов. Эти боевые элементы разбрасываются над поверхностью земли на указанной высоте, пишет "Википедия".

В Дублине в 2008 году во время международной конференции была достигнута договоренность о запрете использования кассетных боеприпасов.

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