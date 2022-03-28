Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

С начала российского вторжение в Украине погибли 143 ребенка.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"По состоянию на 8:00 28 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 143 ребенка и пострадало 216 детей", - отметила она.

При этом Денисова пояснила, что фактическое число погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Как сообщал УНИАН, по данным ЮНИСЕФ, война привела к эвакуации более четырех миллионов украинских детей.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, российские оккупанты похищают украинских детей и шантажируют родителей.

Справка УНИАН. 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

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