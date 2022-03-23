В перехваченных разговорах оккупанты даже хвастаются такими "подвигами".

В Министерстве внутренних дел Украины отмечают, что за изнасилование украинских женщин и девушек во время войны строго ответит каждый русский оккупант, если "останется живым".

Как отмечается в сообщении на странице МВД в Facebook, об этом заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Отмечается, что с начала войны украинские правоохранители получают сообщение о совершении военнослужащими России насильственных преступлений, в том числе половых, против мирного населения.

"В перехваченных нашими защитниками разговорах оккупанты даже хвастаются такими "подвигами", - констатировали в МВД.

Кроме того, отмечается, что на оккупированных территориях захватчики держат население в страхе и не дают полноценно работать правоохранителям, спасателям и врачам, поэтому не все гражданские лица имеют возможность сообщить о том или ином преступлении.

"Оккупанты чувствуют безнаказанность и вседозволенность, но это ненадолго", - заверили в министерстве.

Так, Павличенко призвала всех, кто стал жертвой преступлений рашистов, или имеет информацию о совершении оккупантами очередных зверств, сообщать об этом в соответствующие органы. "Только так мы сможем строго наказать врага и рассказать миру о том, как российские военные уничтожают наш народ и страну", - добавила она.

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