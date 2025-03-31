Нардеп отметил, что Украина сдерживает россиян, из-за чего пока они не могут вести боевые действия с НАТО.

Готовность России к войне с НАТО напрямую зависит от того, как будут развиваться боевые действия на территории Украины. Об этом заявил народный депутат, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны ВРУ Роман Костенко в комментарии для "Новини.LIVE".

"Сейчас мы истощаем их (россиян - УНИАН) так, что они не смогут вести боевые действия с НАТО", - сказал он.

По словам Костенко, также важно то, останутся ли США в составе Альянса в будущем. Он считает, что опасность столкновения с Россией для Европы довольно высокая, а при поддержке Вашингтона риск возникновения боевых действий значительно ниже.

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"Если Европа останется сама, то угроза существует. Если будут США - угроза меньше. Но еще раз говорю - если Путин захватит Украину, и Европа и США ее сдадут - тогда следующими станут они, это точно. Такое ощущение, что они этого не понимают", - объяснил нардеп.

Угроза нападения России на НАТО - важные новости

Ранее министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона. Они считают, что Россия может продолжить реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.

Кроме того, в Der Spiegel оценили, выстоит ли Европа в войне против РФ без поддержки США. По словам аналитиков, у европейских армий хорошая артиллерия, танки и истребители, но есть и существенные недостатки в важных потенциалах.

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