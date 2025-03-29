В издании оценили потенциал европейских стран-членов Альянса.

Если сравнивать военную мощь, то европейские страны НАТО явно превосходят Россию. У европейских армий хорошая артиллерия, танки и истребители, но есть и существенные недостатки в важных потенциалах. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Отмечается, что армии стран-членов НАТО насчитывают более двух миллионов солдат, у России - лишь 1,1 миллиона действующих военнослужащих. Европейцы располагают более чем 6700 боевыми танками, а Путин может задействовать всего 2900. На вооружении европейцев находится более 2 300 истребителей, в то время как у России их чуть менее 1 400. Особенно велика количественная разница в артиллерии: европейские страны НАТО располагают более чем 15 400 орудиями, в то время как РФ - 6090.

По мнению австрийского военного эксперта Густава Гресселя, в России может быть больше солдат, чем предполагается. Кроме того, как указывается в публикации, количество вооружений европейских стран НАТО имеет ограниченное значение в качестве критерия их военной мощи. Также, как предположил Грессель, в случае войны между НАТО и Россией Турция может отказаться от участия и военной помощи из-за близости к Москве. В этом случае ресурсы европейцев значительно сократятся, поскольку Турция предоставляет почти четверть солдат, более трети боевых танков и почти 18% артиллерии.

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При этом в Der Spiegel оценили потенциал НАТО по отдельным видам вооружения:

Артиллерия. Европейцы технически превосходят русских, обладая такими высокомобильными самоходными орудиями, как французская гаубица Caesar и немецкая Panzerhaubitze 2000. Но по количеству реактивных систем залпового огня Россия значительно опережает европейские страны НАТО, если не учитывать Турцию, отметил Грессель. Европейцам также не хватает боеприпасов, хотя их производство уже наращивается.

Противовоздушная оборона. У Европы нет общего защитного щита против ракет, крылатых ракет, истребителей и беспилотников. Исправить ситуацию призвана инициатива European Sky Shield, выдвинутая Германией в 2022 году. Она объединяет 23 страны, которые, по заявлению Министерства обороны, хотят совместно закупать, использовать и обслуживать системы ПВО.

Оружие дальнего действия. Пока в Европе только Великобритания и Франция имеют оружие дальнего радиуса действия, оснащенное ядерными боеголовками и способное стрелять с подводных лодок.

Авиация. По словам военного эксперта Эда Арнольда из Королевского института объединенных служб, европейские истребители уже сейчас лучше российских аналогов. На данный момент F-35 есть у шести европейских ВВС, и альтернативы им пока не предвидится.

Дроны. Европейцы обладают хорошими технологиями беспилотников, но производят их значительно меньше, чем русские. Многие западные системы слишком дороги и не рассчитаны на массовое производство.

Что касается боеготовности, то в издании отметили, что в Европе она находится на низком уровне. Большинство европейских армий практически не имеют боевого опыта, особенно в военных действиях высокой интенсивности, как в Украине.

Россия готовится к войне с НАТО - что сообщалось

Напомним, ранее Федеральная разведывательная служба Германии пришла к выводу, что Росия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готовится к большой войне с НАТО.

Отмечалось, что Кремль готов использовать силу для достижения своих целей и к концу десятилетия может быть полностью готов к "широкомасштабной конвенциональной войне". По оценке литовской спецслужбы VSD, Москва пока не в состоянии напасть на весь альянс, но может "проверить НАТО" путем проведения ограниченной военной операции против одной или нескольких стран-членов.

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