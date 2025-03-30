Они опасаются, что прекращение боевых действий даст России время для перевооружения и передислокации войск к их границам.

Министры обороны стран Балтии предупредили, что прекращение огня в Украине резко повысит угрозу безопасности для региона, поскольку Россия продолжит реализацию планов по перевооружению и переброске войск на северо-восточный фланг НАТО.

Как пишет Financial Times, Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине и отмечают, что Кремль уже наметил планы по увеличению военного производства и размещению дополнительных войск вдоль их границ.

"Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также очень быстро возрастет", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Financial Times.

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сделал аналогичные замечания во время недавнего визита в Великобританию:

"Давайте не будем питать иллюзий. Давайте не будем обманывать себя, что с Россией будет покончено после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы ускорить наращивание своего военного потенциала. У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше".

Певкур считает, что из 600 000 российских военнослужащих, которые, по оценкам, в настоящее время находятся в Украине, 300 000 будут передислоцированы на другие участки.

"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы убирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", отметил он.

Страны Балтии особенно обеспокоены масштабными военными учениями "Запад", которые пройдут вблизи их границ в России и Беларуси этой осенью. Эти учения имитируют конфликт со странами НАТО и включают в себя десятки тысяч военнослужащих, танков, самолетов и артиллерии.

Страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, заявили, что не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине в ущерб собственной безопасности. Они также предостерегли от переброски военных НАТО из своих стран для формирования миротворческих сил в Украине.

"Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе", - сказал Певкур.

В НАТО ожидают нападения России

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года.

В немецкой разведке также отмечали, что Россия может быть готова к большой войне с НАТО уже к концу десятилетия.

При этом глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковски, в случае войны с Россией Польша сможет продержаться лишь одну-две недели, а потом у нее закончатся боеприпасы. При этом некоторых видов вооружения стране хватит лишь на 5 дней.

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