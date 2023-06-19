На прошлой неделе потери России на всех направлениях составили более 4 600 убитыми и ранеными, отметили в Минобороны Украины.

В течение двух недель на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские защитники освободили восемь населенных пунктов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram. По ее словам, на прошлой неделе наши войска находились как в наступлении, так и в обороне. На востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Перебросил туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.

Как проинформировала Маляр, общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои - произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину захваченных территорий на нескольких участках.

"Враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", - отметила она.

На юге, как заявила заместитель министра обороны, в течение прошлой недели происходило наступление на нескольких направлениях, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение недели выполнили 10 125 огневых задач.

"Во время двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями ОСГВ "Таврия" были освобождены 8 населенных пунктов: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. В целом подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров. Активная работа Сил обороны Таврического направления продолжается", - сообщила Маляр.

За прошедшую неделю, по ее словам, враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника на всех направлениях составили более 4 600 убитыми и ранеными, кроме того, наши защитники взяли в плен более 80 бойцов агрессора.

Также, как добавила Маляр, наши Силы обороны уничтожили более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых - вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.

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Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 24 боевых столкновения.

Общие боевые потери противника в Украине с начала войны уже составили около 220 тыс. 450 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 630 российских оккупантов.

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