Ходжес подчеркнул, что с помощью дальнобойных систем ATACMS Украина смогла бы заставить Черноморский флот уйти из Севастополя.

У Украины есть шанс прорвать российские позиции и достичь оккупированного Крымского полуострова к концу лета, однако для этого ей понадобится военная поддержка Запада, в частности - ракетные системы большой дальности ATACMS. Такое мнение высказал Newsweek бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Я по-прежнему утверждаю, что если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно Украине, то Украина все еще может освободить Крым к концу этого лета", — сказал Ходжес.

Ходжес сказал, что еще слишком рано оценивать какие-либо успехи или неудачи украинского контрнаступления, хотя и подчеркнул, что сохраняет оптимизм в отношении перспектив Киева.

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При этом он добавил, что для этого Украине нужно высокоточное оружие большой дальности, такое как ATACMS, беспилотники Grey Eagle, или другие системы вооружения, которые "могут достигать большего, чем они могут достичь прямо сейчас".

"Это позволило бы им сделать Крым несостоятельным. И это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани... То же самое с авиабазой в Саках и другими объектами", - сказал Ходжес.

При этом он предостерег от варианта, при котором Россия сможет сохранить за собой Крым.

"Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же самый разговор", — продолжил Ходжес.

Он отметил, что россияне снова могут начать атаки из Крыма, и Украина не сможет восстановить свою экономику, потому что российский флот будет блокировать Азовское море, а также Одессу и Николаев.

Вопрос передачи ATACMS Украине

Ходжес также отметил, что заявления американских чиновников о дефиците ATACMS в США не соответствуют действительности.

"Они не хотели этого делать, поэтому постоянно придумывали отговорки, что у нас их недостаточно. Это неправда. Относительно ATACMS - мы продаем их Польше", - заявил Ходжес.

Он отметил, что колебания по поводу отправки Украине этих систем говорят о политической проблеме.

"Политическая воля выражается в форме денег, в приказах о создании и реализации потенциала", — пояснил он. "Всякий раз, когда кто-то из администрации говорит: "Ну, у нас не хватает ATACMS". Я говорю "да", если вы не скажете промышленности, чтобы она производила больше".

Украина давно просит у США дальнобойные ракеты ATACMS

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса земля–земля, способная поражать цели на расстоянии до 300 км. Платформой для ее запуска являются уже имеющиеся на вооружении ВСУ ракетные комплексы M270 MLRS и M142 HIMARS.

В мае США заявили, что не планируют поставлять эти системы Украине. Американские чиновники опасаются масштабной эскалации, если Украина начнет применять эти ракеты для ударов по объектам на территории РФ. А также в США заявляли, что страна сама испытывает дефицит ATACMS.

Однако в конце мая президент США Джо байден заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS еще рассматривается властями. А в начале июля в Конгрессе США создали резолюцию с требованием немедленно передать Киеву ракеты ATACMS

Ранее Ходжес заявлял, что если бы у Украины были системы ATACMS, россиян в Крыму уже не было бы.

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