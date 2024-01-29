Генералы призывают создать что-то типа "военного Шенгена".

Хотя сейчас РФ сосредоточена на войне в Украине, страны Запада уже обеспокоены тем, что страна-агрессорка может посягнуть и на безопасность других стран Европы.

Как пишет The Times, НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса. Об этом предупреждают высокопоставленные генералы.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас затрудняют перемещение войск и техники. Также нужно разрешить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса.

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"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", - отмечает Сольфранк.

Лидеры стран Альянса убеждены, что имеют ограниченное время, чтобы укрепить свою оборону. Они надеются согласовать введение системы "военного Шенгена", которая позволит военным конвоям свободно передвигаться по территории стран НАТО, до саммита в Вашингтоне в июле.

Война России и НАТО

Недавно о возможной войну между Россией и странами-участницами Альянса заявил Bild.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также отмечал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России.

The Washington Post предупреждает, что в Кремле полны оптимизма и уверенности, которые смогут успешно противостоять Западу, наладив более тесные экономические и дипломатические связи с Китаем и странами Глобального Юга.

В то же время The Telegraph отмечал, что россияне говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну по крайней мере три-четыре года. Как отмечается, если Запад не будет действовать, Украина рискует проиграть в войне и сейчас есть тревожные сигналы, что в таком случае российские войска пойдут дальше.

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