За прошлый год Россия изготовила 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин.

Россия готова воевать еще несколько лет, поскольку президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине.

"Сейчас мы находимся в сценарии, когда Россия тратит 40% ВВП на эту войну — это больше, чем на здравоохранение и образование", - рассказал неназванный западный чиновник изданию The Telegraph.

Сложно оценить масштаб перехода РФ к военной экономике, поскольку информация об оборонной промышленности засекречена, а пропаганда их только преувеличивает. Однако эксперты убеждены, что российский ВПК опасно и активно развивается. По данным Минобороны страны-агрессора, за прошлый год Россия изготовила 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин. Производство танков увеличилось на 560%, а БТР — на 350%.

Видео дня

Анонимные западные чиновники отметили, что Россия планирует производить 2 миллиона артснарядов в год, что вдвое больше, чем, как ожидали западные спецслужбы.

"Добавьте к этому поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи, и Россия уже восстановит огневое преимущество, которое имела в начале войны", — отметили журналисты.

В статье отмечается, что влияние развития ВПК РФ на полю боя "мгновенное и очевидное". В частности, пехотинцы не имеют необходимой огневой поддержки в условиях российских штурмов. По оценке издания, страна-агрессорка пока не может производить достаточно оружия для проведения крупного наступления в этом году.

"Они говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, что означает, что они стремятся вести войну не менее трех-четырех лет", — сказал инсайдер по обороне.

Как отмечается, если Запад не будет действовать, Украина рискует проиграть в войне и сейчас есть тревожные сигналы, что в таком случае российские войска пойдут дальше.

Западные санкции не мешают России производить оружие, а лишь заставляют тратить дополнительные деньги на каждый компонент. Однако даже несмотря на это российская военная машина имеет проблемы с нехваткой квалифицированной рабочей силы и низким качеством запчастей. Даже ВПК советского наследия не поспевает за масштабами современной войны. Многие произведенные в России ракеты не отвечают требованиям и несмотря на увеличение производства, вражеские заводы "едва успевают за спросом".

Война в Украине - прогнозы экспертов

CNN недавно написал, что война в Украине продлится минимум два года даже, если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоан считает, что война между Россией и Украиной продлится еще долго и, вероятно, не закончится даже в 2025 году.

Newsweek написал, что РФ не остановится, даже если Путин умрет.

Вас также могут заинтересовать новости: