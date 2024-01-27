По его словам, украинцы сейчас воюют за европейцев.

Экс-генсек НАТО но бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал увеличить помощь Украине и нарастить производство оружия и боеприпасов.

В интервью Sky news он подчеркнул, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства в отношении Украины, перед лицом агрессии России.

"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами", - пояснил Робертсон.

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По его словам, российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Экс-генсек НАТО убежден, что, если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами человек прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.

"Поэтому они воюют за нас, и поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране (Британии), чтобы убедиться, что они получат оборудование, которое им нужно сейчас", - подытожил Робертсон.

Война в Украине - продолжение агрессии РФ

Недавно о возможной войну между Москвой и странами-участницами Североатлантического альянса на днях заявил Bild.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что странам-членам НАТО стоит готовиться к возможному вторжению России. Министр раскритиковал ЕС за "логику запоздалых действий" и призвал как можно быстрее помочь Украине с боеприпасами и средствами ПВО.

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