Иван Преображенский считает, что в новом году Россия превратится в более агрессивное полицейское государство.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в 2023 году столкнется с новой крупной проблемой. Речь идет о матерях и женах мобилизованных россиян, которых подвергнут жесточайшим репрессиям.

По словам российского политолога Ивана Преображенского, массовых протестов на улицах в России не будет, россияне и дальше буду подчиняться режиму Путин.

"Они сидят на скудной зарплате или в неоплачиваемом отпуске и пытаются выжить самостоятельно", - отметил эксперт в интервью Wirtualna Polska.

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В то же время он считает, что президент РФ будет все больше подвергаться "нападкам" родственников россияне, погибших на войне против Украины. По его словам, этой категории граждан России терять нечего, поэтому они "идеальные борцы с режимом".

"Россия очень патриархальная страна, но правители знают, что борьба с женщинами в России непопулярна и тяжела. Теперь Кремль не будет спокойно наблюдать, как формируются комитеты солдатских матерей... Россия будет более агрессивным полицейским государством", - прогнозирует Преображенский.

При этом он признал, что российские бизнесмены разделены на две группы с противоположным мнением в вопросе войны в Украине.

"Самые богатые — "партия 23 февраля", то есть люди, которые очень хотели бы, чтобы все вернулось в состояние к полномасштабному вторжению в Украину. Но несмотря на свое недовольство, бунтовать против Путина они не готовы. Они понимают, что без него потеряет все, которые приобрели при его правлении. В свою очередь, наиболее ярким представителем второй группы является глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ранее известный как "повар Путина", - подытожил российский эксперт.

Мобилизация в России 5 января - что известно

29 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации. В свою очередь в украинской разведке сообщили, что в РФ планируют новую волну призыва, которая начнется уже в первой половине января.

При этом глава минобороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам и предупредил, что в начале января Кремль закроет границы для мужчин, в том числе и с Беларусью, объявит военное положение и начнет очередную волну мобилизации.

В то же время 1 января 2023 года стало известно, что военные комиссариаты во временно оккупированном Крыму начали проверку списков лиц, подлежащих призыву.

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