Украинские военные призвали беларусских и российских бойцов сдаваться в плен.

Вооруженные силы Украины выступили со срочным обращением к военным армии Беларуси и России.

В видеообращении, обнародованном 11 ноября на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, украинские воины призвали беларусских бойцов сдаваться в плен в случае приказа атаковать Украину.

"Военнослужащие Республики Беларусь! Если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины остановитесь в составе подразделения, заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ", – говорится в обращении.

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Как отметили в Генштабе ВСУ, такие действия беларусских военнослужащих будут восприняты как дружеский жест – взамен они получат возможность беспрепятственно вернуться домой.

"Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", - отметили в ВСУ.

Согласно заявлению, солдаты РБ могут рассчитывать на медобслуживание согласно нормам ВСУ. Для связи с родными будет предоставлена телефонная связь и круглосуточный доступ в интернет. Оружие будет находиться в специальных комнатах хранения, а военная техника – на стоянках.

В Генштабе также обратились и к российским военным.

"Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта:

сдача в плен;

"В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта, или же в результате обмена военнопленными", - говорится в сообщении.

смерть;

"В противном случае вас ждет неминуемая смерть", - говорится в сообщении.

Война в Украине: Россия и Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

На сегодня ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Ранее ВСУ уже обращались к населению и личному составу Вооруженных сил Республики Беларусь с призывом не позволить руководству страны втянуть их в грязную войну России против украинского народа.

После этого Минобороны Беларуси обнародовало видео с обращением военных к ВСУ: белорусы попросили их не пугать и не провоцировать, иначе - они якобы дадут ответ.

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