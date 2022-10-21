Белорусов призвали не позволить втянуть себя в грязную войну России против Украины.

Вооруженные силы Украины опубликовали видеообращение к населению и личному составу Вооруженных сил Республики Беларусь с призывом не позволить руководству страны втянуть их в грязную войну России против украинского народа.

Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ в Facebook.

"Вооруженные силы Украины обращаются к белорусскому народу! Веками наши народы связывала дружба и добрососедские отношения, много раз в нашей истории мы боролись против общих врагов, всегда поддерживали друг друга. Сегодня ваше руководство готовится присоединиться к российской вооруженной агрессии против Украины, собирается вовлечь белорусский народ в грязную войну", – говорится в видеообращении.

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Отмечается, что под видом проверок в Беларуси началась скрытая мобилизация граждан для комплектования общей с Россией группировки войск на границах с Украиной. При этом, военные акцентировали, что Украина не представляет угрозу для Беларуси.

"С 24 февраля территория вашего государства используется для нанесения ракетных, авиационных и артиллерийских ударов по территории Украины. Через территорию Беларуси осуществлялось наступление на Киев. Украина до сих пор не ответила на эту агрессию. Дружбу между нашими народами мы ценим выше, чем ответ на преступные действия вашего руководства. В своих выступлениях Лукашенко говорит о несуществующих военных угрозах и о готовности к превентивным действиям", – подчеркнули в ВСУ.

Лукашенко пытается прикрыть возможное участие вооруженных сил Республики Беларусь в войне против Украины так называемой "общей группировкой", ведь приказ наступать получит именно она, а не сама армия Беларуси.

"Даже если белорусские военнослужащие откажутся воевать против братского украинского народа, российская часть общей группировки может потянуть их за собой. Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины, с использованием всего арсенала вооружений, с нанесением ударов по военным объектам на территории вашей страны", – добавили в обращении.

В Украине этого не хотят, поэтому Генштаб ВСУ обратился к белорусам напрямую.

"Мы призываем всех граждан Беларуси не выполнять приказы вашего руководства о вступлении в войну против Украины, являющихся преступными согласно Конституции Республики Беларусь и нормам международного права. Мы призываем вас не разделять ответственность за военные преступления уже совершенные российской армией в Украине. Мы призываем вас не хоронить ваших сыновей, мужей, родителей, братьев, погибших за амбиции и страх Путина и Лукашенко потерять свою власть", – заявили в ВСУ.

В обращении отметили, что военные преступники в любом случае окажутся на скамье подсудимых.

"Империи рушатся, остаются народы, обычные люди, которые могут быть друзьями, а могут – врагами. Как будет, зависит не от Лукашенко и Путина, а от каждого из вас. Если вас каким-то образом заставят пересечь украинскую границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие. Остановитесь, опустите стволы вниз и подождите представителей Вооруженных Сил Украины. В этом случае никто по вам стрелять не будет. Бог и правда с Украиной, а вам нужно сделать правильный выбор. Мы уверены, что вы его сделаете", – резюмировали в ВСУ.

Война в Украине: роль Беларуси

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Именно оттуда начиналось наступление на северные регионы нашей страны и наносятся ракетные удары по украинским городам.

В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе возросла. При этом, в британской разведке считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в необходимом количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине.

Ранее журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

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