Россияне атакуют Киев: возле железнодорожного вокзала прогремело не менее 5 взрывов

Здание центрального железнодорожного вокзала не пострадало.

С самого утра россияне атакуют Киев дронами, в результате чего зафиксированы попадания в нескольких районах. При этом возле Центрального железнодорожного вокзала на данный момент прогремело как минимум 5 взрывов.

Местные группы в соцсетях публикуют видео, на которых виден столб густого дыма, заметный из разных концов города.

По официальным данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в Соломенском районе повреждено торговое заведение в результате падения БпЛА.

Видео дня

При этом в "Укрзализныце" уточнили, что здание Центрального железнодорожного вокзала не повреждено. "В связи с информацией о падении вблизи Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден", – говорится в сообщении.

Из видео, выложенных в сети, видно, что загорелся железнодорожный рынок, известный также как "рынок-шайба".

Последствия атаки в других районах

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе зафиксировано падение БПЛА на крышу нежилого здания и ещё одно падение дрона на территорию объекта транспортной инфраструктуры. А в Соломенском районе БПЛА попал в 9-этажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

По словам Кличко , в результате российской атаки на столицу стало известно, что пострадали 8 человек. "Один из раненых, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, скончался в больнице. В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 4 пострадавших", – сообщил Кличко.

Позже Кличко заявил, что уже есть две жертвы атаки россиян на столицу. "Один человек скончался в больнице, еще один погиб", – детализировал он.

Кроме того, выросло и количество раненых. По данным мэра, пострадали 22 жителя Киева. 16 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Также россияне атаковали фармацевтический завод "Дарница" в Киеве.Удар подтвердила представительница фармацевтической компании Екатерина Загорий.

"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий. На данный момент можем подтвердить, что погибших среди работников нет", - написала Загорий в Facebook.

Атака на Киев 23 сентября: что известно

Как сообщал УНИАН, в Киеве под утро 23 сентября в результате российских ударов возникли пожары в нескольких районах, движение городской электрички было приостановлено. Оккупанты в очередной раз нанесли удары по АЗС.

С самого утра в городе уже несколько раз раздавались сирены воздушной тревоги, которая продолжается и сейчас. Городские власти обратились к гражданам с просьбой находиться в безопасных местах.

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