В 'ПриватБанке' евро подешевел: актуальный курс валют на 23 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 23 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду подорожал на 21 копейку и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,56 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,77 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

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