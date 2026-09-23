Претендент на рекорд: в Сумской области школьник вырастил 200-килограммовую тыкву

Даже плоды весом 20–30 килограммов уже считаются крупными.

13-летний Владимир Олейник из города Сумы вырастил на дачном участке тыкву весом 210,7 килограмма. Плод может побить действующий рекорд Украины, который составляет 137,5 килограмма, сообщает "Суспильне Сумы".

Юноша решил вырастить уникальную тыкву ещё несколько лет назад, поставив себе цель побить действующий рекорд. Для этого он использовал специальные семена сорта "Атлантический гигант". Под растение выкопали посадочную яму объемом 2,5 кубометра, заполненную перегноем и удобрениями. В течение всего сезона плод активно поливали и регулярно подкармливали.

Парень признается, что ожидал вес около 186 кг, поэтому окончательный результат его приятно удивил. Видеодоказательства взвешивания уже отправили в Национальный реестр рекордов и теперь ждут подтверждения.

Видео дня

"У меня была цель – обязательно установить новый рекорд. Конечно, самое ценное здесь – семена. Часть я оставлю себе, часть, наверное, продам. А так, в целом, это сакральная ценность", – рассказал Владимир.

В целом выращивание бахчевых культур не является традиционным для Сумской области, отмечают эксперты. Местные аграрии преимущественно выращивают тыквы ради семян, поэтому даже плоды весом 20–30 килограммов считаются крупными. Этот случай называют уникальным не только из-за размеров плода, но и потому, что весь технологический цикл юноша освоил и прошел самостоятельно.

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