Трамп готовит грандиозный прием для Си Цзиньпина перед напряженными переговорами, – Reuters

За кулисами Трамп и Си Цзиньпин обсудят Тайвань, торговлю, Иран и технологическую конкуренцию.

Президент США Дональд Трамп в среду принимает в Вашингтоне президента Китая Си Цзиньпина. Трехдневный государственный визит проходит на фоне напряженных отношений между двумя странами, а главными темами переговоров станут торговля, технологии, Тайвань и Иран, пишет Reuters.

В то же время Трамп готовит для китайского лидера масштабную церемониальную программу. Он лично встретит Си Цзиньпина и его супругу на военной базе в Мэриленде после прибытия китайской делегации.

Программой визита предусмотрены военная церемония в Белом доме с пролетами самолетов, государственный ужин с участием известных представителей технологической индустрии и посещение Национального архива, где хранятся оригиналы Декларации независимости и Конституции США.

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Несмотря на масштабный прием, переговоры между двумя лидерами могут оказаться сложными. По данным Reuters, ожидания относительно крупного прорыва во время визита Си остаются невысокими. Одним из ключевых вопросов станет торговое перемирие между странами, срок действия которого истекает в ноябре.

Среди других спорных тем – Тайвань, торговля редкоземельными минералами, борьба с незаконным оборотом наркотиков и американские ограничения на экспорт технологий.

В то же время переговоры могут завершиться отдельными договоренностями. Речь идет, в частности, о возможном снижении тарифов в некоторых секторах, сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и расширении контактов между военными двух стран.

Трамп также, как ожидается, поднимет вопрос об освобождении некоторых американцев и других лиц, находящихся под стражей в Китае.

Си будет настаивать на вопросе о Тайване

Одной из самых деликатных тем станет Тайвань. По данным Reuters, Си Цзиньпин может потребовать от Трампа прекратить или сократить продажу американского оружия Тайваню. Китай считает остров своей территорией и называет вопрос о Тайване одним из ключевых в отношениях с Вашингтоном.

Трамп, со своей стороны, ранее называл продажу оружия Тайваню "козырем в переговорах". Вопрос остается особенно чувствительным для союзников США в Азии, которые внимательно следят за позицией Вашингтона.

Иран и искусственный интеллект

Еще одной важной темой станет конфликт с Ираном. Китай поддерживает тесные отношения с Тегераном, а Вашингтон рассматривает возможность использования влияния Пекина на Иран. В то же время Трамп заявлял, что не считает необходимым обращаться к Китаю за помощью.

Лидеры также могут обсудить искусственный интеллект. США и Китай конкурируют в этой сфере, при этом обе стороны сталкиваются с вопросами, касающимися рисков быстрого развития технологий.

Показательным станет и состав гостей государственного ужина. Ожидается участие руководителей ведущих технологических компаний, в частности Тима Кука, Дженсена Хуанга и Сэма Альтмана.

Саммит Си и Трампа – главные новости

УНИАН сообщал, что с 23 по 25 сентября лидер Китая планирует посетить Вашингтон и провести переговоры с американским президентом.

Ранее Си Цзиньпин пропустил ужин лидеров стран БРИКС из-за проблем со здоровьем. На фоне его отсутствия в соцсетях уже начали распространяться слухи о том, что китайский лидер якобы перенес инсульт.

По данным СМИ, Си Цзиньпин во время встречи с Трампом в Вашингтоне может потребовать прекратить продажу американского оружия Тайваню.

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