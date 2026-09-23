Польша хочет открыть постоянную базу США: её название может понравиться Трампу

Навроцкий выразил уверенность в том, что соответствующее решение – это "лишь вопрос времени".

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил надежду, что США окончательно утвердят планы по созданию постоянной военной базы в Польше, и, если это произойдет, она получит название "Форт Трамп" (Fort Trump). Об этом он заявил в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Bloomberg.

Навроцкий выразил убеждение, что соответствующее решение – это "лишь вопрос времени", и он хотел бы, чтобы строительство было завершено до истечения срока полномочий президента Дональда Трампа в 2029 году.

"Когда администрация США и оба правительства завершат свою работу, я думаю, тогда президент Трамп лично сможет принять участие в открытии форта Трамп", – сказал он.

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В издании напомнили, что идею постоянной базы США впервые озвучил предшественник Навроцкого Анджей Дуда в 2018 году. Но после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году официальные лица в Варшаве удвоили свои усилия, чтобы обеспечить присутствие американских войск.

Bloomberg подчеркивает, что в последние дни Трамп приветствовал "значительный прогресс" в переговорах с Варшавой и заявил, что место расположения базы может быть объявлено "очень скоро".

Отмечается, что эти обсуждения проходят на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу того, что США сократят свое военное присутствие на континенте. Опасения особенно сильны на восточном фланге НАТО, где страны расположены ближе всего к Украине и попали под советский контроль во время холодной войны.

В этом контексте Навроцкий заявил, что Польша, которая в настоящее время принимает около 10 000 американских военнослужащих на ротационной основе, будет готова принять часть солдат, которые сейчас дислоцируются в Германии, если США решат сократить своё присутствие там.

"Мы находимся в разгаре гибридной войны. Российские провокации, с одной стороны, формируют будущее поле боя, но с другой – они проверяют стойкость НАТО. Безусловно, ситуация серьезная", – сказал польский лидер.

Отношения США и Польши

Как сообщал УНИАН, в мае Трамп объявил об увеличении американского военного контингента в Польше, связав это решение со своими доверительными отношениями с польским лидером Каролем Навроцким. В своем заявлении Трамп подчеркнул, что отправка дополнительных сил является результатом его личной поддержки Навроцкого во время предвыборной кампании.

Стоит отметить, что Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши в августе 2025 года, после победы на выборах в июне того же года. Публикация Трампа с анонсом отправки войск появилась через несколько месяцев после этих событий.

Накануне визита в США глава польского МИД Радослав Сикорский намекнул на то, что президент Навроцкий мог бы использовать свою дружбу с Дональдом Трампом для оказания помощи Украине, в том числе в поставках ракет для ЗРК Patriot.

В то же время он подчеркнул, что передача ракет для Patriot – это всегда сложное решение из-за ограниченного количества этих боеприпасов. Тогда как РФ производит по 100–120 баллистических ракет ежемесячно. Впрочем, он не ответил прямо на вопрос, готова ли Варшава сейчас поделиться с Украиной этими ракетами.

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