Курс валют в Украине: сколько стоит доллар в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,56 грн, а евро – 51,10 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 23 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 45,03 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,56 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 51,77 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,10 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,80 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,87 грн/евро, а курс продажи – 51,61 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривни за доллар, таким образом украинская валюта просела на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,33 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Издание Reuters писало, что доллар сегодня укрепился до максимума за два месяца на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшее время, хотя снижение цен на нефть может изменить глобальные прогнозы относительно инфляции и денежно-кредитной политики.

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