В Москве начали обкладывать бетонными блоками одну из важнейших ТЭЦ (видео)

Такая конструкция может стать основой для антидроновых сеток.

В Москве начали укреплять одну из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) бетонными блоками для защиты от возможных атак беспилотников.

Об этом сообщила Astra в сети X и опубликовала видео, снятое очевидцем на месте. В частности, речь идет о ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте.

"Вероятно, таким образом объект готовят к атакам БПЛА – такая конструкция может служить основой для антидроновых сеток", – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ТЭЦ-8 – крупная теплоэлектроцентраль в юго-восточной части Москвы. Основной вид топлива, используемого на станции, – природный газ. Она входит в состав ПАО "Мосэнерго". Станция имеет важное значение для энергоснабжения Москвы: она одновременно производит электроэнергию и тепло для городской инфраструктуры и промышленных потребителей.

Станция обеспечивает электрической и тепловой энергией крупнейшие промышленные предприятия города, а также жителей, проживающих в Рязанском, Нижегородском, Даниловском, Южнопортовом и Таганском районах, а также в районе "Замоскворечье".

Укрепление РФ от беспилотников – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия развернула над Московским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) масштабные противодроновые конструкции. Противодроновые сетки над российскими промышленными объектами появились не случайно, поскольку Москва и другие регионы России уже неоднократно становились целями украинских дальнобойных беспилотников.

Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий топливной инфраструктуры российской столицы. Предприятие способно перерабатывать около 11 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает значительную часть потребностей Москвы в бензине и дизельном топливе.

Завод, расположенный на южной окраине российской столицы, является крупнейшим поставщиком топлива для Московского региона. В 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,9 млн тонн бензина и 3,2 млн тонн дизельного топлива.

В этом месяце завод дважды подвергался ударам украинских дронов, из-за чего предприятие было вынуждено остановить работу.

Также российские нефтяные танкеры и портовые терминалы оснащаются сетками и клетками для защиты от украинских беспилотников. На видеозаписи, сделанной аналитиком в области судоходства Йоруком Исиком ("Caruzo"), можно увидеть, как танкер вышел из Чёрного моря через Босфор с сетками против дронов и штабелированными резервуарами для воды, подвешенными по бокам судна.

Сетки против дронов и металлические клетки стали важным защитным слоем на суше во время войны в Украине, однако до недавнего времени их не видели на море. На снимках "Caruzo" видно, что боковая часть мостика судна завешена сеткой, а его крыша покрыта клетками.

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