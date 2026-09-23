Теща эксгенпрокурора Кравченко инвестировала $670 тысяч в виллу в Дубае, - 'Схемы'

Об этом свидетельствуют данные реестра недвижимости в Дубае, но Алина Шкробанец это отрицает.

В июле 2023 года теща Руслана Кравченко инвестировала в строительство виллы в Дубае площадью 143 квадратных метра в элитном коттеджном поселке Damac Lagoons на сумму около 670 тысяч долларов. Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схемы" со ссылкой на данные дубайского реестра недвижимости.

На момент покупки виллы Кравченко возглавлял Киевскую ОГА – еще до назначения на должность генерального прокурора. Тогда он был женат на Елене Шкробанец. Именно ее мать – Алина Шкробанец – инвестировала средства в строительство. Однако в 2024 году, уже после покупки недвижимости, Кравченко развелся с Еленой.

Журналисты "Схем" взяли комментарий у Алины Шкробанец, которая опровергла покупку недвижимости в ОАЭ, но не исключила, что ее данные могли использовать без ее ведома.

Видео дня

Кроме того, муж Алины, бывший тесть экс-генпрокурора, добавил, что Кравченко знаком с ресторатором Андреем Кейбашем, на которого впоследствии переоформили виллу. Кейбаш является управляющим рестораном La Veranda в Киеве.

В свою очередь, Кейбаш подтвердил, что в 2025 году приобрел эту недвижимость, но заявил, что "увидел информацию в интернете". У кого он покупал недвижимость, Кейбаш не сообщил.

Вилла представляет собой таунхаус площадью более 143 квадратных метров в кластере коттеджного городка Damac Lagoons Mykonos в Дубае, спроектированном в греческом средиземноморском стиле.

Согласно данным из дубайского реестра, 20 июля 2023 года в эту недвижимость инвестировала около 670 тысяч долларов украинка Алина Шкробанец. Продавцом недвижимости выступила компания Island Oasis Properties – девелоперская и строительная фирма из ОАЭ. Проект находится на этапе завершения строительства.

Журналисты обратили внимание, что в тот же день, 20 июля 2023 года, ее дочь Елена Шкробанец, на тот момент супруга Руслана Кравченко, уволилась из Офиса генерального прокурора – это указано в ее декларации.В тот же период Руслан Кравченко в своей декларации указал право временного пользования автомобилем своей тещи Алины Шкробанец – Infiniti QX70 2013 года выпуска. В ноябре 2024 года супруги официально развелись.

Летом 2025 года Кравченко стал генеральным прокурором. В том же году уже бывшая теща Алина Шкробанец, по данным утечки из реестра недвижимости ОАЭ, продала виллу киевскому ресторатору Андрею Кейбашу.

Увольнение Кравченко – главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Кравченко подал в отставку с поста генпрокурора и уехал в зарубежную командировку в Париж (Франция), из которой до сих пор не вернулся, хотя сроки поездки истекли еще 18 сентября.

В то же время 21 сентября появилась информация, что Кравченко уволили из органов прокуратуры.

Этим событиям предшествовало то, что в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген". В рамках этой операции правоохранителями была разоблачена преступная организация, созданная одним из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора.

Основным направлением деятельности группировки было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

Кравченко заявлял, что не имеет "никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров", не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора.

Вас также могут заинтересовать новости: