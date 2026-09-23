Россияне изучают объекты Киева для будущих ударов: названы потенциальные цели

Враг обратил внимание на ряд объектов в столице, среди которых – тяговые подстанции и известные гипермаркеты.

Российские военные активно проводят воздушную разведку Киева и Киевской области, изучая потенциальные цели для будущих ударов. Об этом заявил администратор Telegram-канала "Николаевский Ваньок".

По его словам, в последнее время россияне обращали внимание на ряд объектов в столице. Среди них – тяговые подстанции и другая железнодорожная инфраструктура, а также крупные торговые объекты, в частности "Ашан" и аналогичные гипермаркеты в Оболонском районе Киева.

Кроме того, по словам администратора канала, россияне изучали подстанции в разных районах столицы и троллейбусное депо. В список объектов, которые "присматривались" россияне, также попал аэропорт Жуляны.

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В Киевской области внимание противника, по его данным, привлекли подстанции в районе Бучи и Ирпеня, а также большое количество тяговых подстанций в разных районах области.

Отдельно россияне изучали объекты в районе Бородянки и Белоцерковском районе, которые они могут считать "складами ГСМ". Также в список попал аэродром в Василькове.

Администратор канала отметил, что в настоящее время в Украине продолжается работа по созданию масштабной системы противодействия реактивным беспилотникам. По его оценке, работа над усилением защиты от этого типа воздушных угроз продолжается, однако говорить о её завершении к зиме пока рано.

"Массовое противодействие реактивным дронам идет, но продвигается оно явно в своем собственном темпе. Если к зиме успеем организовать нормальное противодействие – это будет очень удачно. Пока никаких прогнозов давать не вижу смысла", – написал он.

Киев сегодня – последние атаки РФ

Как писало УНИАН, в Киеве ранним утром 23 сентября в результате ударов вооруженных сил РФ возникли пожары в нескольких районах, движение городской электрички было приостановлено. В частности, в Соломенском районе обломки упали на территорию между жилыми домами, произошло возгорание на территории транспортного предприятия. В Голосеевском районе – пожар в складских помещениях, зафиксировано попадание беспилотника в автозаправочную станцию, в Дарницком – попадание в объект транспортной инфраструктуры, также произошло возгорание на крыше одной из АЗС и т. д. Среди гражданского населения есть раненые и погибшие.

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