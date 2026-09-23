Украина может устроить России по-настоящему тяжелую зиму, - Atlantic Council

Россия имеет огромную территорию, которую сложно полностью прикрыть средствами ПВО, а более холодная и продолжительная зима может усугубить последствия возможных украинских ударов по инфраструктуре.

Российское население этой зимой может столкнуться с последствиями украинских ударов по инфраструктуре, если Киев решит ответить на российские атаки. Огромная территория России и ограниченные возможности ее противовоздушной обороны создают для Украины значительное количество потенциальных целей, пишет Atlantic Council.

Украинцы уже готовятся к очередной суровой зиме. После четырёх военных зим с российскими ударами по энергетической и тепловой инфраструктуре население запасается продовольствием, ремонтирует генераторы и заряжает портативные аккумуляторы. В то же время укрепляются важные объекты инфраструктуры и готовятся альтернативные источники энергии.

Однако на этот раз ситуация может оказаться сложнее и для России.

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Российская ПВО не может прикрыть всю территорию

"Если Украина решит этой зимой нанести ответные удары по российской инфраструктуре, последствия для населения России могут быть серьезными. Путин располагает значительной огневой мощью, однако, как отмечается в материале, России не хватает достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы полностью прикрыть огромную территорию страны. Это создает для Украины много потенциальных целей", – говорится в материале.

Дополнительным фактором является климат. Российская зима обычно длиннее и холоднее украинской, поэтому возможные удары по энергетической или другой критической инфраструктуре могут иметь серьезные последствия для гражданского населения.

Украина уже усилила удары по России

В течение 2026 года Украина проводила расширенную кампанию ударов по российским военным производственным объектам, логистическим узлам и инфраструктуре энергетической промышленности.

Отдельно отмечается, что украинские дальнобойные беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Это привело к дефициту бензина в России и, по оценке автора материала, вызвало самый серьезный топливный кризис в стране со времен распада Советского Союза.

20 сентября Украина нанесла удар по Москве, который в материале назван крупнейшим за всю войну. В результате атаки был серьезно поврежден главный нефтеперерабатывающий завод российской столицы.

Этот удар стал одним из ряда инцидентов, продемонстрировавших рост возможностей Украины наносить удары на большие расстояния по территории России.

Россия готовится к зимней кампании

Россия, в свою очередь, осознает уязвимость украинской энергетической инфраструктуры. В материале отмечается, что Москва может рассматривать предстоящую зиму как важный этап своих усилий по слому украинского сопротивления.

Украинские запасы ракет-перехватчиков Patriot, согласно тексту, существенно сократились, а Россия наращивает производство баллистических ракет и реактивных беспилотников. Новые реактивные дроны быстрее предыдущих моделей, что затрудняет их перехват.

Украина в то же время работает над новым поколением перехватчиков и увеличением их производства к зимнему сезону.

Война в Украине – прогноз на зиму

Как писало Reuters на днях, Украина готовится к суровой зиме, поскольку усиление российских атак на инфраструктуру и ключевые экспортные отрасли усугубляют бюджетный кризис.

С начала года Украина потратила на оборону около 42 млрд долларов, не считая военной помощи в натуральной форме. За этот период поступления из внутренних источников и заимствований на местном уровне составили лишь 39 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета и нуждается ещё в 27 миллиардах долларов до конца года.

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