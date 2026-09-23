Эти кроссоверы украинцы чаще всего привозят из-за границы: ТОП-10 моделей

Кроссоверы составляют более половины всех ввезенных подержанных автомобилей.

С января по август 2026 года украинский автопарк пополнился 154,8 тысячами подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю в этом объеме заняли кроссоверы – 54%, сообщает"Укравтопром".

Отмечается, что средний возраст таких автомобилей составлял 7,4 года. Выбирая подержанный SUV (практичный спортивный автомобиль) из-за рубежа, украинцы отдавали предпочтение бензиновым моделям.

По типу силовой установки преобладали бензиновые автомобили – они составили 60% ввезенных машин. Еще 18% пришлось на дизельные модели, 11% – на электромобили, 9% – на гибриды, а автомобили с ГБО заняли 2% рынка.

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Самые популярные модели:

Volkswagen Tiguan – 6261 автомобиль;

Audi Q5 – 5460;

Nissan Rogue – 5402;

Ford Escape – 3319;

Mazda CX5 – 2884;

Nissan Qashqai – 2849;

BMW X3 – 2486;

Tesla Model Y – 2471;

BMW X5 – 2282;

Audi Q7 – 2230.

Авторынок Украины – последние новости

В августе украинцы приобрели 6,5 тысячи подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа. По данным "Укравтопром", самыми популярными среди них стали Tesla Model Y и Model 3.

В последний месяц лета украинцы также приобрели 1075 легковых автомобилей, импортированных из Китая, что на 56% меньше, чем в августе 2025 года. Среди новых легковых автомобилей наибольшим спросом пользовался среднеразмерный кроссовер BYD Sea Lion 06, который привлекает покупателей сочетанием футуристического дизайна, современных технологий и доступной цены.

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