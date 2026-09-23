РФ атаковала судно с подсолнечным маслом в Одесской области: погиб капитан

Россияне нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуды.

Российские военные нанесли удар реактивным дроном по гражданскому коммерческому судну в Одесской области, которое перевозило подсолнечное масло. В результате атаки погиб 63-летний капитан из Украины.

Как сообщило государственное предприятие "Администрация морских портов Украины", РФ атаковала гражданское судно в Черном море ночью 23 сентября. Отмечается, что россияне нанесли удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуды.

"В результате атаки возник пожар. Экипаж был эвакуирован силами ВМС Украины, пожар ликвидирован. Погиб капитан судна – на этот раз российская атака унесла жизнь украинского моряка", – заявили в АМПУ.

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В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН сообщили, что капитану было 63 года.

"Российские военные нанесли удар реактивным дроном по мирному судну, которое перевозило сельскохозяйственную продукцию – подсолнечное масло. На борту находились 16 гражданских моряков... Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – подчеркнули в пресс-службе.

Как уточнил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, помимо коммерческого грузового судна, враг дважды подряд атаковал складские помещения для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара длилась несколько часов.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области добавили, что в результате удара возник масштабный пожар на складах, ликвидацию которого затрудняли повторные воздушные тревоги, особенности здания и большое количество продукции внутри.

Из-за многочисленных российских атак на Одессу к ликвидации пожара присоединились спасатели из Николаевской области. Всего от ГСЧС было задействовано более 70 пожарных.

Кроме того, в Одесском районе горел торговый центр, который подвергся атаке сегодня утром. На место происшествия прибыли спасатели. Более 60 пожарных из Одесской и Николаевской областей были задействованы в тушении огня.

Другие вражеские удары по гражданскому судоходству в Черном море

Как писал УНИАН, 17 сентября в Черном море российские военные нанесли удар дронами по гражданскому иностранному судну, в результате чего погиб капитан, еще трое членов экипажа получили ранения.

Атака произошла во время следования в один из украинских портов судна под флагом Танзании.

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