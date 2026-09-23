Силы обороны 'разгромили' пункты управления и склад БПЛА элитного 'Рубикона', – Генштаб

Украинские воины наносили удары по объектам материально-технического обеспечения войск противника.

22 сентября и в ночь на 23 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российского агрессора. Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в районах населенных пунктов Новоселовка Первая и Дачное Донецкой области были поражены пункты управления БПЛА противника.

Также в Донецкой области, в районе населенного пункта Волноваха, был уничтожен склад БПЛА подразделения "Рубикон".

Кроме того, как отмечается, украинские военные наносили удары по объектам материально-технического обеспечения войск противника. В районе населенного пункта Кундрюче Луганской области был поражен склад горюче-смазочных материалов, а в районах населенных пунктов Горняк и Великая Шишевка Донецкой области – склады материально-технических средств.

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"В районе населенного пункта Красногоровка в Донецкой области поражено скопление живой силы подразделения БПЛА", – сообщили в Генштабе.

Война в Украине – удары по оккупантам

Как сообщал УНИАН, 21 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника в районе населенного пункта Цимбулова Орловской области (РФ).

Там зафиксировано поражение как минимум трех складских помещений для хранения БПЛА с возгоранием, повреждение площадки запуска реактивных БПЛА и пяти пусковых установок.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины в приоритетном порядке поражают места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА с целью снижения способности российского агрессора наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

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