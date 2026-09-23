'Укрпочта' обновила порядок работы отделений

Игорь Смилянский подчеркнул, что прием посылок является приоритетом.

Городские отделения "Укрпочты" из-за постоянных воздушных тревог меняют порядок работы. Отныне в первую очередь будут обрабатываться посылки на прием и выдачу, сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в Facebook.

"Прием посылок получает первый приоритет, то есть посылки принимаются вне очереди. Следующим приоритетом является выдача посылок, которые также выдаются вне очереди", – отметил глава "Укрпочты".

По его словам, с сегодняшнего дня более 90% городских отделений компании, имеющих более одного операционного окна, получили соответствующие инструкции, и "Экспресс-окно" будет работать именно в таком режиме. Генеральный директор "Укрпочты" объяснил это решение тем, что из-за постоянных тревог работа отделений может быть сокращена. Именно поэтому, чтобы отправления своевременно поступали в сортировочные центры, было принято соответствующее решение.

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"Мы ценим всех наших клиентов, однако специфика работы такова, что финансовые услуги (пенсии, платежи и т. п.) предоставляются здесь и сейчас. И даже если вы обратитесь к нам после тревоги, вы в любом случае получите услугу в тот же день, и её нельзя будет уничтожить (поскольку мы защитили серверы), чего невозможно добиться в случае задержки с отправкой или выдачей посылки", – отметил Смилянский.

Он также добавил, что следующим шагом станет запуск станций самообслуживания и увеличение количества почтоматов.

"Укрпочта" – последние новости

В июне стало известно, что национальный почтовый оператор подписал соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира – Etsy. На маркетплейсе продается более 2 миллионов украинских товаров.

В мае "Укрпочта" установила специальные ячейки быстрой выдачи внутри отделений, чтобы клиенты могли забрать посылку, не ожидая в общей очереди к оператору. Часть отправлений будет автоматически направляться на получение в новом формате.

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