Украинский Ил-76 дважды 'засветился' над Польшей: куда он направлялся

Польский военный радар дважды зафиксировал украинский Ил-76МД над Польшей: сначала самолет летел в Бельгию, а после остановки вернулся в Украину.

Украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД в понедельник, 21 сентября, дважды входил в воздушное пространство Польши. Сначала он направлялся в Бельгию, а после короткой остановки вернулся в сторону Украины.

О появлении украинского самолета сообщил польский военный радар. Первое сообщение поступило в 9:18 утра.

Ил-76МД – тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов, оборудования, транспортных средств и военнослужащих. Он способен перевозить около 48 тонн груза и может работать с менее подготовленных аэродромов.

Видео дня

Самолет направлялся в Бельгию

Украинский Ил-76МД пролетел над территорией Польши в направлении авиабазы Бовешен в Бельгии.

После короткой остановки самолет начал обратный перелет. Примерно в 15:38 его снова зафиксировал польский военный радар во время полета над Польшей.

Таким образом, в течение одного дня украинский военно-транспортный самолет дважды пересек польское воздушное пространство – сначала по пути в Бельгию, а затем на обратном пути.

Официальная цель полета не разглашалась. В то же время, учитывая тип самолета и его маршрут, можно предположить, что он мог выполнять грузовой рейс, связанный с перевозкой военного снаряжения или других грузов в Украину.

Украинская авиация – последние новости

На днях сообщалось, что в Бельгию прибыли еще 3 новых истребителя пятого поколения F-35 американского производства. Таким образом, страна проводит перевооружение парка собственной авиации, чем приближает поставки своих F-16 в Украину.

По данным СМИ, уже в этом году Бельгия может начать передачу Украине первых F-16. Сообщается, что речь идет о 7 самолетах, что соответствует количеству F-35 в бельгийском арсенале на данный момент.

Вас также могут заинтересовать новости: