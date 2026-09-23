Доллар взлетел до максимума за два месяца, – Reuters

Война в Иране приводит к росту цен на нефть и усиливает опасения по поводу инфляции.

Доллар в среду, 23 сентября, укрепился до максимального значения за два месяца на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшее время, хотя снижение цен на нефть может изменить глобальные прогнозы по инфляции и денежно-кредитной политике.

Как пишет Reuters, евро опустился до самого низкого уровня с конца июля – в последний раз он торговался на уровне 1,14282 доллара. Фунт стерлингов стоил 1,3316 долл. Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,16% – до 100,71.

Недавняя волна повышений ставок и жесткая риторика со стороны ведущих центральных банков вышла на первый план на валютных рынках. Конфликт между США и Израилем с Ираном подталкивает цены на нефть вверх и усиливает опасения по поводу инфляции.

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Инвесторы теперь ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков. Представители Федеральной резервной системы США допускают новые повышения ставок, если инфляция не будет замедляться.

При этом, по словам руководителя направления валютных рынков Азии в Intouch Capital Markets Кирана Уильямса, поддержка со стороны цен на нефть ослабевает: нефть марки Brent опустилась до двухлетнего минимума на фоне сообщений о возможном открытии Ормузского пролива.

Нефтяной рынок остается в центре внимания: фьючерсы на Brent подешевели до 98,46 доллара за баррель на фоне надежд, что дипломатические усилия на Генеральной Ассамблее ООН могут проложить путь к завершению семимесячной войны на Ближнем Востоке.

Инвесторы также ожидают важной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Оба лидера стремятся стабилизировать отношения, которые находятся под давлением из-за широкого спектра спорных вопросов.

Курс доллара – последние новости

17 сентября доллар достиг максимума за семь недель. Укрепление американской валюты произошло на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

НБУ установил на 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,79 гривны за доллар, таким образом украинская валюта просела на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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