Городок на Аляске на шесть месяцев отрезает от мира: как там живут люди

Зимой температура в городке опускается сильно ниже нуля, а световой день становится очень коротким.

В небольшом городке на Аляске наступление осени знаменует собой не только подготовку к сильным холодам, но и необходимость заранее запастись продуктами чуть ли не на пол года.

Семья женщины по имени Оливия Джонс, ее муж и четверо детей ежегодно тратят на закупку таких запасов $4000, поскольку зимой дорога к их городку станет непроезной, пишет Adevarul. Дело в том, что городок Игл – удаленный и в нем проживает менее 100 человек. Когда наступают сильные морозы, привычные поездки в магазин становятся невозможными. Поэтому в сентябре семья закупает мясо, масло, сыр, сметану и другие продукты длительного хранения сразу на несколько месяцев.

Оливия рассчитывает необходимые объемы с помощью таблицы Excel. Она распределяет запасы по месяцам и оставляет часть продуктов в качестве резерва.

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При этом полностью изолированными жители Игла не остаются. В будние дни в поселок может прилететь почтовый самолет и доставить необходимые продукты. Однако такой способ обходится значительно дороже, поскольку стоимость доставки зависит от веса груза.

Чтобы меньше зависеть от магазинов и дорогих авиаперевозок, Джонс выращивают часть продуктов сама. На участке семья собирает урожай картофеля, салата, репы и капусты. Кроме того, семья занимается охотой. Добытое мясо становится дополнительным источником пищи на протяжении зимы.

По словам женщины, это все помогает ее семье справляться с ситуациями, когда из продуктов чего-то не хватает.

Как жители переживают полгода без дороги

Зимой температура в городке может опускаться сильно ниже нуля, а световой день становится очень коротким. Несмотря на это, жизнь в Игле зимой не останавливается. Работают школы, жители ходят друг к другу в гости, устраивают игровые вечера, катаются на санках и проводят время вместе.

"У нас очень суровые зимы, с минусовыми температурами и месяцами без солнца, поэтому быть вместе и проводить время друг с другом просто необходимо", - отметила Оливия.

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