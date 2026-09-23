У Путина заявили, что не видят предпосылок для возвращения к переговорам

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что пока предпосылки для выхода на мирный трек переговоров отсутствуют. Его слова цитируют росСМИ.
"Пока нет никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров", - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы РФ заверил, что Кремль якобы "остается открытым для мирных переговоров". Также он в очередной раз отверг возможность проведения встречи на высшем уровне с Украиной.
"Наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы РФ добавл, что президент Украины Владимир Зеленский якобы знает, "какие решения нужно принять" для проведения встречи с Путиным.
Кроме того, Песков заявил, что нецелесообразно проводить встречу на высшем уровне до того, как будет проделана работа на экспертном уровне.
Зеленский призвал Трампа привлечь к переговорам лидера Китая
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу, что рассчитывает на привлечение лидера Китая Си Цзиньпина к мирным усилиям по прекращению полномасштабной войны в Украине.
По словам Зеленского, у Цзиньпина есть влияние на российского диктатора Владимира Путина.