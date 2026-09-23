Украина и США готовят историческое соглашение о беспилотниках: CBS раскрыл подробности

Киев и Вашингтон готовят рамочное соглашение, которое может открыть путь к испытаниям и производству украинских технологий для борьбы с беспилотниками в США.

Украина готова подписать с США масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере защиты от беспилотников. Об этом CBS News сообщили три источника, знакомые с вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский готов подписать документ во время Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе в Нью-Йорке. В то же время окончательное заключение соглашения может состояться позже, когда к этому будет готова американская сторона.

В течение последнего года Министерство обороны США и украинское оборонное ведомство работали над рамочным соглашением, которое должно позволить расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.

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США заинтересовались украинским опытом

Необходимость такого сотрудничества стала особенно заметной на фоне войны с Ираном. В первые дни боевых действий Иран начал атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке ударными беспилотниками "Шахед" – теми же аппаратами, которые Россия использует для атак на украинские города.

По данным CBS News, у США и стран Персидского залива изначально не было достаточно экономически эффективных средств для перехвата таких дронов. Украина направила на помощь перехватчики и пилотов.

С тех пор Украина заключила оборонные соглашения, в частности с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украина намерена произвести в этом году 10 миллионов дронов.

Однако эксперты отмечают, что преимущество Украины заключается не только в производстве самих беспилотников. Важную роль играют программное обеспечение, подготовка операторов и команд, которые постоянно адаптируют технологии к условиям боевых действий.

"Дело не только в наличии технологии. Дело в том, как эта технология используется", – сказала CBS News Дебора Фейрламб, партнер-основатель американской венчурной компании Green Flag Ventures, которая инвестирует в украинские оборонные технологии.

Как украинские дроны помогали США

CBS News раскрыло подробности сотрудничества, начавшегося в начале войны с Ираном. В марте тогдашний министр армии США Дэн Дрисколл позвонил Эрику Шмидту, бывшему генеральному директору Google, который впоследствии основал американскую компанию Perennial Autonomy, производящую беспилотники и работающую в Украине.

Дрисколл попросил Шмидта поставить американским военным 13 тысяч беспилотников-перехватчиков Merops и 10 тысяч разведывательных и ударных дронов Bumblebee.

По данным источников CBS News, дроны были отправлены американским военным в течение нескольких дней. Однако для их ввода в эксплуатацию потребовались недели из-за задержек с поставкой украинских компонентов.

Merops использует компоненты, произведенные украинской компанией Sine Engineering, а также украинские боеголовки. Кроме того, для использования беспилотников в боевых условиях потребовалась украинская экспертиза по интеграции аппаратов с американскими радарами противовоздушной обороны.

США хотят нарастить производство дронов

В то же время Вашингтон пытается увеличить собственный арсенал беспилотников. Американская программа доминирования дронов пригласила к участию в конкурсе на контракты для вооруженных сил США американские и отдельные иностранные компании, прежде всего украинские. Программа рассчитывает приобрести более 200 тысяч беспилотников к 2027 году.

Skyfall, один из крупнейших производителей дронов в Украине, в начале года выиграл первое испытание программы. Второе испытание выиграли Perennial Autonomy и американская компания Neros, которая также работает в Украине.

По словам источников, будущее соглашение между Украиной и США не ограничится контрактами с отдельными украинскими производителями. Оно должно создать более широкую основу для прямого сотрудничества украинских оборонных компаний с американскими предприятиями и военными.

В то же время, по словам Фейрламб, ценность такого партнерства будет зависеть не только от передачи технологий, но и от возможности передать американской стороне украинский практический опыт применения беспилотников.

Речь идет, в частности, о координации, оперативном планировании, понимании боевой обстановки и коммуникации между операторами. Именно этот комплекс знаний, по ее словам, является важной частью украинского опыта использования дронов на поле боя.

Украина и США – сотрудничество

Как сообщал УНИАН, Украина на переговорах с президентом США Дональдом Трампом поднимала вопрос об использовании Starlink для поражения целей в России.

По словам собеседника, глава Белого дома в ответ посоветовал украинцам "поговорить об этом с Илоном" (Илон Маск – основатель компании SpaceX, которой принадлежит проект и система спутникового интернета Starlink, – УНИАН).

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