Кремль соврал об 'окружении' Доброполья: в ISW раскрыли детали

Аналитики объяснили, на что направлены такие заявления россиян.

Минобороны РФ выдал желаемое за действительное, заявив об окружении Доброполья в Донецкой области. Никаких доказательств этому там не привели.

На это обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW) в своем новом отчете. Аналитики пояснили, что это заявление россиян является частью информационной кампании Кремля, направленной на создание ложного впечатления о якобы обвале украинской обороны на фронте.

В ISW отметили, что, хотя 22 сентября в Минобороны РФ утверждали, что российские подразделения якобы окружили Доброполье и продвигаются в направлении Александровки, никаких "карт или других доказательств в подтверждение этого заявления" оно не предоставило.

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При этом аналитики подчеркнули, что не наблюдали никаких признаков окружения Доброполья россиянами.

В отчете также говорится, что украинские военные заявили, что российское командование постоянно переносит собственные сроки выполнения задач из-за значительных потерь живой силы и несоответствия планов реальной ситуации на поле боя.

Аналитики привели слова украинского военного обозревателя Константина Машовца о том, что ВСУ удерживают свои позиции возле Доброполья.

Ситуация вокруг Доброполья: новости

В настоящее время Добропольское направление остается одним из важных участков фронта в Донецкой области. Ранее ISW отмечал, что украинские силы в середине сентября продвинулись к юго-западу от Доброполья, в частности в районе Белицкого, и удерживали позиции к востоку от города.

В то же время Россия усиливает группировку на Добропольском направлении. По данным ISW, российские войска перебрасывают туда бронетехнику и средства поддержки БПЛА, вероятно, готовясь к механизированным атакам осенью. Украинская сторона также сообщала о подготовке РФ к активизации наступательных действий после сезонных изменений погоды.

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