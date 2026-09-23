'Оставьте объекты': в 'Укрзализныце' предупредили пассажиров о повышенной опасности

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский призвал людей быть максимально осторожными и покидать железнодорожные объекты во время воздушной тревоги из-за атак на инфраструктуру Киева. Об этом он сообщил в Facebook.
"Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны возле железнодорожных объектов! Покиньте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги", – отметил Перцовский.
Он напомнил, что при "жёлтом" уровне посадка и высадка пассажиров осуществляется только из подземных помещений Центрального вокзала, то же самое – на Дарнице.
"Если по соображениям безопасности вы опаздываете на рейс – не беда. Мы вернем 100% стоимости билета, поедете следующим поездом. Прежде всего – берегите себя", – подчеркнул глава УЗ.
Перцовский добавил, что в настоящее время оперативно устраняются последствия атак, но также может потребоваться эвакуация людей в случае повторных угроз, что сказывается на своевременности отправления поездов из Киева. Он призвал следить онлайн на всех ресурсах УЗ за статусами поездов.
"На данный момент: один наш железнодорожник, возвращаясь со смены домой, получил осколочные ранения. В больнице, рядом наши. Оказывается вся необходимая помощь", – рассказал Перцовский.
Удары РФ по поездам в Украине – последние новости
21 сентября сообщалось, что во время "желтого" уровня воздушной тревоги поезда могут продолжать движение, однако при непосредственной угрозе конкретному поезду его могут остановить.
С прошлой недели вступили в силу новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. Так, при "жёлтом" уровне угрозы поезда будут ходить по расписанию, будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. При этом при "красном" уровне посадка пассажиров и отправление поездов будут приостанавливаться, а люди будут направляться в укрытия.
Газета Politico писала, что россияне все чаще атакуют пассажирские поезда в Украине с помощью реактивных дронов.
Так, 16 сентября россияне трижды нанесли удары по пассажирскому поезду "Киев – Николаев". Мониторинговая команда УЗ тогда своевременно отдала приказ об эвакуации локомотивной и поездной бригад, а также пассажиров, поэтому все остались целы.