900 км на одном заряде: китайцы создали 'убийцу Tesla' за €25 500

Новый электромобиль BYD получил мощность до 657 л.с., аккумулятор емкостью 92 кВт⋅ч и технологии автоматизированного управления.

Китайский автопроизводитель BYD расширяет модельный ряд своего специализированного бренда Fang Cheng Bao. Компания представила новый электрический седан Formula S, который сочетает в себе относительно доступную цену, мощные силовые установки и большой запас хода.

Как пишет издание Fakti, Formula S создана для выхода бренда в массовый сегмент электромобилей. Первая волна моделей ориентирована на азиатский рынок и включает лифтбэк Formula S в стиле купе и его спортивную версию Formula S GT.

Запас хода до 900 км

Базовая Formula S с задним приводом имеет запас хода 730 км по циклу CLTC. Её стартовая цена составляет $27 900, или примерно €25 500.

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Всего Formula S предлагается в пяти комплектациях. Покупателям доступны два варианта активной подвески: пневматическая система с электронной регулировкой жесткости DiSus-A или гидравлическая DiSus-M с магнитореологическими амортизаторами.

Автомобиль может оснащаться одним электродвигателем на задней оси мощностью 329 или 402 к.с. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 657 к.с.

В зависимости от версии используются аккумуляторы ёмкостью 76,7 или 92 кВт⋅ч. Запас хода составляет 730, 750 или 900 км по стандарту CLTC. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля заявлен на уровне 0,25.

Спортивная Formula S GT

Параллельно производитель представил Formula S GT – спортивный хэтчбек на той же платформе. Заднеприводная версия мощностью 402 к.с. стоит около €29 300 и имеет запас хода более 850 км.

Полноприводная модификация будет стоить примерно от €32 200. Она получила аккумулятор емкостью 92 кВт⋅ч от Blade второго поколения и имеет запас хода 730 км.

Заявленная скорость зарядки также впечатляет: аккумулятор может зарядиться с 10% до 70% за 5 минут, а до 97% – за 4 минуты.

LiDAR и режим дрифта

Электронные системы автомобиля работают на базе вспомогательной системы God's Eye B, которая использует датчики LiDAR для обнаружения препятствий, в частности в условиях плохой видимости.

Система поддерживает автоматическую парковку и автоматизированное управление автомобилем в городе и за его пределами. Автомобиль также может самостоятельно объезжать препятствия.

Для любителей спортивной езды предусмотрен специальный режим дрифта. В нём электроника автоматически регулирует крутящий момент и угол поворота руля.

Длина Formula S превышает 5 метров, а колесная база составляет 2960 мм. По замыслу производителя, модель будет конкурировать с такими автомобилями, как Xiaomi SU7, Xiaomi YU7, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

В салоне – большой проекционный дисплей

В салоне разработчики оставили физические кнопки для основных функций, дополнив их 26-дюймовым проекционным дисплеем с дополненной реальностью и аудиосистемой Devialet.

Передние сиденья имеют режим "невесомости", предназначенный для отдыха, когда автомобиль стоит на месте. Интерьер выполнен в модульном стиле: предусмотрены настраиваемая фоновая подсветка, программируемые кнопки, встроенный холодильник и интегрированная система караоке.

Электромобили – последние новости

Как сообщал УНИАН, австриец оставил свой электромобиль на зарядной станции в аэропорту Граца на два дня, а по возвращении получил счет на 2000 евро. Мужчина рассчитывал, что заплатит только за потребленную электроэнергию, однако неожиданное условие его универсальной зарядной карты привело к огромной сумме.

Такие карты позволяют быстро авторизоваться в различных зарядных сетях, а в конце месяца пользователь получает единый счет. Обычно поставщик такой карты устанавливает собственные условия и тарифы, заключая договоры с операторами зарядных станций.

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